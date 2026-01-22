Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В Омске построили большой склад для металла

Объект уже ввели в эксплуатацию.

В Центральном округе Омска завершилось строительство капитального склада для хранения металлоконструкций. Объект расположился на улице 2-я Производственная и уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства.

Новое здание представляет собой одноэтажное строение общей площадью 1193,1 кв. м. Застройщиком выступило АО «Управляющая компания «Промышленно-складской комплекс».

