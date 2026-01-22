Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

У омичей изымут 41 квартиру, но взамен дадут другие

Дома горожан признали непригодными для жизни.

Вчера, 21 января, омская мэрия издала постановления об изъятии квартир в трех домах на территории города. Здания аварийные, их собираются расселить и снести.

Адреса изъятия:

  • переулок Комбинатский, 14 (Советский округ);
  • мкр-н Береговой, улица Иртышская, 38-1 (Советский округ);
  • улица Менжинского, 20 (Кировский округ).

Дом в Комбинатском переулке – деревянная двухэтажка 1954 года постройки. Дом в Береговом одноэтажный 1965 года постройки. Его признали аварийным в 2020 году. Двухэтажный кирпичный дом на улице Менжинского 1924 года постройки. Когда ему исполнилось 100 лет, здание признали аварийным.

Всего расселить планируется 41 квартиру.

·Общество

У омичей изымут 41 квартиру, но взамен дадут другие

Дома горожан признали непригодными для жизни.

Вчера, 21 января, омская мэрия издала постановления об изъятии квартир в трех домах на территории города. Здания аварийные, их собираются расселить и снести.

Адреса изъятия:

  • переулок Комбинатский, 14 (Советский округ);
  • мкр-н Береговой, улица Иртышская, 38-1 (Советский округ);
  • улица Менжинского, 20 (Кировский округ).

Дом в Комбинатском переулке – деревянная двухэтажка 1954 года постройки. Дом в Береговом одноэтажный 1965 года постройки. Его признали аварийным в 2020 году. Двухэтажный кирпичный дом на улице Менжинского 1924 года постройки. Когда ему исполнилось 100 лет, здание признали аварийным.

Всего расселить планируется 41 квартиру.