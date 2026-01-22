В Общественной палате РФ сделали заявление о замедлении Telegram

Работу мессенджера продолжат ограничивать, если его администрация не примет мер.

Фото: Freepik.com

В России продолжат ограничивать работу мессенджера Telegram, если его администрация продолжит игнорировать требования российского законодательства. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

По его мнению, Telegram давно перестал быть исключительно средством для обмена сообщениями и звонков. Площадка, по его словам, активно используется для распространения противоправного контента.

– Это и различные группы, в которых распространяется противоправный контент, сейчас это уже и казино, и прием ставок на спорт, также это и другая информация, которая противоречит российскому законодательству, – приводит слова парламентария ТАСС.

В качестве безопасной замены зарубежному сервису Машаров предложил рассматривать российский мессенджер MAX.

– Людям нужно объяснять его плюсы. Это, прежде всего, безопасность и, конечно, качество связи, – отметил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что Telegram продолжит работать на территории России.