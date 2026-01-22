Омск-Информ
«Нож в сердце»: омичка отправится в колонию за убийство собственного мужа

Врачи не смогли спасти мужчину.

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор 56-летней местной жительнице. Она признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Суд установил, что вечером 23 ноября 2024 года во время бытового конфликта женщина ударила своего супруга ножом в грудь. Мужчину доставили в больницу, однако через несколько недель он скончался.

Подсудимая полностью признала свою вину. Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

