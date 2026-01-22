Инженер «Газпромнефть-СМ» разработал учебник по индустриальным маслам

Издание ориентировано как на практиков, так и на образовательный процесс в области химмотологии и нефтехимии.

Фото: Виктор Молотов

Инженер-исследователь, кандидат технических наук Игорь Митин стал автором инновационного учебно-методического пособия для разработчиков смазочных материалов и специалистов нефтехимической отрасли. В основе пособия – новый метод оценки способности индустриальных масел к отделению от воды. Этот параметр напрямую влияет на надежность оборудования и срок его службы. Автор предложил более точный подход, впервые адаптировав для задач нефтехимии уравнение поверхностной энергии, которое ранее не имело завершенного прикладного решения.

– Если масло плохо отделяется от воды, оно теряет смазывающую способность – это ведет к износу и поломкам оборудования, – рассказал Игорь Митин. – Существующие методы оценки были недостаточно точны. Мне удалось найти более строгое решение, основанное на фундаментальной физико-химической модели. Я шел к этой книге 15 лет, надеюсь, она надолго останется актуальным руководством для тех, кто создает масла будущего.

Большая часть исследований, легших в основу издания, выполнена на базе Научно-исследовательского центра «Газпромнефть-СМ». Это высокотехнологичная площадка полного цикла, где ежегодно проводится более 2,5 тысячи лабораторных испытаний. Центр оснащен современным оборудованием и играет ключевую роль в разработке новых рецептур масел, которые затем внедряются в промышленное производство.

Эксперты отрасли отмечают, что появление подобных учебных материалов отражает системный подход компаний к развитию науки и кадрового потенциала.

– Создание учебного пособия нашим сотрудником – пример системной работы, которую мы видим сегодня в передовых промышленных компаниях России, – подчеркнул Александр Иванов, генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков. – Речь идет не о единичном успехе, а о выстроенной модели, когда фундаментальные исследования проводятся в собственных лабораториях, а результаты сразу находят применение на производстве. Именно такой симбиоз науки и практики создает реальный технологический суверенитет отрасли. Работа Игоря Митина задает новые стандарты для промышленных предприятий.

В компании развитие научной базы рассматривают как стратегическое направление, поскольку она выпускает продукцию на собственных площадках в Омске и Московской области, предлагая около тысячи наименований масел, смазок и технических жидкостей для всех секторов рынка.

– «Газпромнефть-СМ» активно развивает собственное научное направление, – отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы». – В нашем исследовательском центре разрабатываются уникальные рецептуры масел. Одним из инструментов в этой работе является цифровая система на базе искусственного интеллекта – «Алхимик». Системный подход к производству позволяет нам не просто удовлетворять существующий спрос, но и создавать продукцию на базе отечественного сырья под индивидуальные запросы рынка и избегать зависимости от внешних экономических факторов.

Новый учебник, по оценкам специалистов, станет практическим инструментом для инженеров и преподавателей, а также вкладом в подготовку высококвалифицированных кадров для российской промышленности.