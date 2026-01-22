Счет 1:2: «Авангард» снова сыграет с «Автомобилистом»

Омичи встретятся со своим бывшим лидером Ридом Буше.

Сегодня «Авангард» сыграет с «Автомобилистом». Матч состоится в Екатеринбурге. Начало матча в 20:00 по омскому времени.

В октябре «Автомобилист» дважды из трех встреч оказался сильнее «Авангарда». В турнирной таблице Востока команды занимают соседние строчки.

Отметим, что в составе екатеринбуржцев играет бывший лидер омичей Рид Буше, который покинул клуб в прошлое межсезонье.