Вслед за отоплением омичам отключили и электричество

Пострадали вновь жители Ленинского округа.

Вечером в среду, 21 января, жители Ленинского округа пожаловались в соцсетях на отключение не только отопления, но и электричества. Тепло пропало в ночь накануне, а света не стало под вечер.

— Сегодня над Ленинским округом решили поиздеваться? Сначала нет весь день отопления и горячей воды, так сейчас еще и электричество отключили. Это называется «как хотите так и выживайте в морозы», — пишут омичи.

По словам горожан, света нет в домах на улицах Стальского, Рождественского, Крылова, Иртышской набережной, проспекте Маркса.

Напомним, из-за аварии на сетях «Омск РТС» без отопления вчера остались 96 объектов, включая дома, соцучреждения и административные здания.