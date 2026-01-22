Омск-Информ
·Общество

Провинившихся главврачей в Омской области не будут лишать премий

Они получат выплаты даже при наличии дисциплинарного проступка.

Министерство здравоохранения Омской области опубликовало законопроект, который запретит лишать главврачей премий. Руководители больниц продолжат получать премии, несмотря на дисциплинарные проступки.

— Снижение размера премии по итогам работы за квартал руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру в результате применения дисциплинарного взыскания не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы, которая была бы начислена при отсутствии дисциплинарного взыскания, более чем на 20 процентов, — сообщается в документе.

Рассчитывать размер премии будет департамент экономики и финансов министерства.

Ранее главврачей лишали премий, если проступок повлиял на показатели эффективности деятельности учреждения.

