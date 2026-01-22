Омск-Информ
·Общество

Врач дал совет для профилактики 13 видов рака

Главное – избегать лишнего веса.

Эндокринолог Маркос Лахера рассказал о надежном способе профилактики сразу 13 видов рака. Как сообщает Lenta.ru, этот способ – контроль веса.

Дело в том, что ожирение приводит к повреждению клеточной ДНК, что в свою очередь провоцирует рост злокачественных опухолей. Также жировая ткань вырабатывает ферменты, повышающие уровень полового гормона эстрогена, стимулирующего рост гормонозависимых опухолей.

Помимо этого при ожирении меняется уровень гормонов лептин и резистин. Это приводит к кишечному дисбиозу и риску рака.

