В Омске за 25 миллионов продают популярное трехэтажное кафе

Продавец предлагает переделать кафе в торговый центр.

Фото: yandex.ru/maps

В Омске продается отдельно стоящий трехэтажный объект коммерческой недвижимости, кафе «Евразия» на Московке - 2 на улице Гашека. Информация опубликована на известном сайте по продаже недвижимости.

Первый и второй этажи занимают четыре просторных зала формата опен-спейс, подходящие для мероприятий различного масштаба – от небольших встреч до банкетов на 180 гостей.

Особенностью объекта является наличие цокольного этажа с дополнительным открытым помещением, высокими потолками и отдельными входами. Внутри выполнен ремонт, не требующий значительных затрат на модернизацию. Земельный участок имеет площадь в 1,6 тыс. кв. м, а дополнительная территория площадью 400 кв. м доступна для обустройства парковки.

Также продавец отметил, что здание можно расширить за счет возведения третьего (четвертого, если считать цоколь) этажа. Возможна эксплуатация пространства как ресторана или кафе, а также реорганизация в торговый центр с последующей сдачей площадей в аренду.