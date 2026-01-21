Депутат омского Заксобрания возглавил Союз строителей

Сегодня, 21 января, на общем собрании Союза строителей Омской области члены объединения избрали нового председателя. Новым главой союза стал депутат Омского законодательного собрания и генеральный директор ЗАО «Вентсервис» Вячеслав Васильев. Предыдущий руководитель Юзеф Мосенкис передал полномочия по собственному желанию.
– Постараюсь оправдать доверие коллег и работать ради обеспечения интересов строительной отрасли, развития профессионального сообщества и дальнейшего укрепления связей между работодателями и рабочими, – рассказал Васильев на своей странице в соцсети «ВК».
Васильев пообещал эффективно исполнять обязанности на благо строительной сферы региона, отметив поддержку коллектива. Мосенкис же поблагодарил коллег за совместную работу и пожелал дальнейших успехов объединению, сообщает пресс-служба объединения.
Участники собрания положительно оценили вклад Мосенкиса в развитие союза и подчеркнули значение перехода на новый этап работы под руководством Васильева. Отметим, что сейчас экс-главе Союза строителей, известному омскому проектировщику Юзефу Мосенкису 87 лет.