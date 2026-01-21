Скоро будет тепло: аварию в районе ТЭЦ-2 устранили

Сейчас специалисты занимаются возобновлением теплоснабжения в Ленинском округе.

Аварию на трубопроводе в Ленинском округе, в районе ТЭЦ-2, устранили. Об этом сообщили в «Омск РТС».

– В настоящее время ведутся пусконаладочные работы по возобновлению теплоснабжения, – рассказали в компании.

Сейчас специалисты выполняют завершающую настройку оборудования для полного восстановления подачи тепла. Как сообщили в «Омск РТС», в ремонте участвовали 17 работников и использовалась техника в количестве 11 единиц.

Чтобы избежать перебоев с горячим водоснабжением, были активированы резервные источники тепла.

Напомним, что из-за прорыва трубопровода без отопления остались несколько улиц и учебных заведений.