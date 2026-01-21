Жители севера Омской области вынуждены пробираться до автобуса через волков

Автобус до райцентра отменили из-за холодов, а на утренний ходить опасно.

Фото создано при помощи ИИ

Жители села Ильчебага в Усть-Ишимском районе пожаловались на недоступность автобусов. Сообщение появилось на странице губернатора Омской области Виталия Хоценко.

По словам местной жительницы Минзифы Гафуровой, автобус до Усть-Ишима перестал ходить, а на ранний автобус до Омска нужно идти в 5 утра, рискуя быть съеденным волками.

– На городской автобус выходить в 5 часов утра тоже нереально. Во-первых, волки ходят, где гарантия, что тебя не съедят волки?, – рассказала Гафурова.

Как рассказал врио Главы Усть-Ишимского района Владимир Лютенко, автобусный маршрут Усть-Ишим – Ильчебага действует по утвержденному графику два раза в неделю: по понедельникам и средам, однако из-за накрывших регион морозов автобус пока решили подержать в гараже.

– В течение последних двух недель на территории Омской области установилась морозная погода, при температуре ниже –35 градусов министерством транспорта и дорожного хозяйства Омской области рекомендовано не выпускать автобус на маршрут, – сообщил врио главы района.

Также Лютенко отметил, что дополнительно два раза в день по данному направлению осуществляется транспортировка пассажиров автобусом, движущимся по маршруту Усть-Ишим – Тара – Омск.