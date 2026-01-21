Омск-Информ
·Общество

В Омске полностью закроют мост у Телецентра

Подрядчик будет убирать снег и наледь.

В омском департаменте транспорта напомнили, что сегодня, 21 января, мост им. 60-летия ВЛКСМ у Телецентра полностью закроют.

В департаменте отметили, что мост перекрывают дважды в неделю: ночью со среды на четверг и с субботы на воскресенье.

– Ограничения действуют в ночные часы с 23:00 до 5:00 со среды на четверг и с субботы на воскресенье, – напомнили в дептрансе.

В это время подрядчик проведет очистку моста от снега и наледи, ревизию техсредств организации дорожного движения, а также выполнит некоторые строительно-монтажные работы.

