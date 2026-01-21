Омск-Информ
·Политика

«Лучше новых двух»: экс-кандидата в мэры Омска переизбрали главой района

Фридриха Мецлера переизбрали в связи с проведением муниципальной реформы.

В Калачинском районе переизбрали главу в связи с проведением муниципальной реформы. Никакой неожиданности не произошло.

Руководителем муниципалитета выбран Фридрих Мецлер. Главой района он трудился с 2014 года. А теперь занял аналогичную должность. Участвовавший в выборах мэра Омска в 2017 году политик поблагодарил депутатов Совета за оказанное доверие. Он пообещал развивать муниципалитет.

– Вступая в должность, я намерен в полной мере использовать свои профессиональные навыки и накопленный опыт для обеспечения устойчивого социально-экономического развития района, а также повышения качества жизни калачинцев, – заявил Мецлер.

Закон о преобразовании всех поселений Калачинского района в муниципальный округ вступил в силу 3 января прошлого года.

