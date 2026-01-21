Российские водочные короли никак не могут освоить китайский рынок

Поднебесная экспортирует алкоголь из других стран. Россия в списке только пятая.

2025 год стал для водочного рынка России успешным, производители поставили в другие страны спиртсодержащего товара на $70 млн, что на четверть больше, чем годом ранее. Предварительные данные публикует РБК на ссылку федерального центра «Агроэкспорт».

При этом Китай хоть и нарастил закупки российской водки на 19 %, но рынок Поднебесной все еще остается недосягаемым, сообщает ТАСС.

– По данным Главного таможенного управления КНР, это более 787 тысяч литров. В части стоимости экспорт этого алкогольного напитка увеличился на 47,5 % – до 2,2 миллиона долларов, – говорится в публикации издания.

Но Россия не является основным экспортером алкоголя в Поднебесную, а занимает лишь пятое место. В Китае предпочитают шведский алкоголь (4,18 млн литров в 2025 году), индонезийский (1,15 млн литров), итальянский (1,11 млн литров) и белорусский (1,06 млн литров).