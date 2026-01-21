Омск-Информ
·Общество

Погибшего на СВО омича похоронят в другом регионе

Он ушел на 47-м году жизни.

В ходе специальной военной операции погиб 46-летний омич Денис Бойков-Ерусланов. Его похоронят в другом регионе.

Как сообщили в администрации Балаковского муниципального района Саратовской области, боец погиб больше года назад: 15 декабря 2024 года. Церемония прощания с героем состоится завтра, 22 января, в Свято-Троицком кафедральном соборе Саратова.

