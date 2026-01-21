Омск-Информ
·Общество

Подать в течение часа: власти Омска ищут перевозчика-«эвакуатора»

Требуются автобусы определенной вместимости.

На официальном сайте Госзакупок появилась заявка на поиск перевозчика, который займется эвакуацией омичей на автобусах в случае ЧП. При этом исполнитель контракта должен подать транспортные средства в строго определенные сроки.

– Автобусы должны быть поданы по звонку оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы города Омска в течение одного часа, при наличии соответствующих дорожных условий, автобусы в любое время суток прибывают в установленное место, – предусмотрено в контракте.  

Среди требований есть и наличие автобусов определенной вместимости – от 20 до 46 человек, их исправное техническое состояние, наличие диспетчерской службы, наличие форменной одежды и подменного фонда.

Начальная цена контракта установлена в размере 273,6 тысячи рублей.

