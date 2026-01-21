Для уборки снега в Омске не хватает 115 человек с лопатами

На городских улицах ежедневно работают около 100 человек.

Фото: vk.com/udhbru

Омичи продолжают жаловаться в соцсетях на плохую уборку снега в городе. Особенно много жалоб в январе было на подходы к пешеходным переходам, на которых после проезда техники образуются снежные горы. Рабочие Управления дорожного хозяйства и благоустройства не успевают убирать их вручную.

– На пешеходном переходе улицы Добровольского, д. 6/д. 5 уборка снега дорожными службами не проводится. Остались только «козьи тропки». Преодолеть не каждому удается. На фото посторонние люди помогают друг другу, – пишут омичи.

Фото: vk.com/aomsk

Сотрудники УДХБ выезжают на проблемные участки, однако жалобы не прекращаются.

– На остановке «Областная больница», где приезжают люди с районов, дорогу по пешеходному переходу невозможно перейти. Большая куча снега, а на дороге лед. Пожилые и люди с тросточками просят помочь спуститься, – сообщают горожане.

Фото: vk.com/aomsk

В департаменте городского хозяйства «Омск-информу» рассказали, почему в городе возникают проблемы с уборкой снега и наледи. В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства всего 403 единицы техники, а это лишь 67,1 % от потребности. Для содержания городских дорог требуется 600 единиц техники.

– На основании изложенного своевременно и в полном объеме выполнять работы по зимнему содержанию всех объектов улично-дорожной сети в городе Омске не представляется возможным, – сообщили в департаменте.

Фото: vk.com/chp55

Снег с дорог и тротуаров ежедневно убирают по 300 рабочих. Однако лопатами орудуют порядка 100 человек. По данным на 15 января, в УДХБ требовалось еще 115 человек. При этом их зарплата в среднем составляет 51 122 рубля.