·Авто

В Омске разгрузят самые загруженные перекрестки

Специалисты уже придумали, как это сделать.

Омские специалисты дорожного движения подготовили проекты по разгрузке самых «забитых» перекрестков города, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Сегодня, 21 января, он побывал в областном Центре организации дорожного движения.

Как сообщил глава региона, план решения проблемы уже подготовлен и ждет реализации в этом году.

– Уже подготовлены проекты по разгрузке самых загруженных перекрестков Омска, их реализация запланирована на 2026 год, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что Центр координирует перевозки между муниципалитетами, управляет системой фотовидеофиксации и занимается обработкой данных с более чем 400 комплексов.

