Находящихся на СВО омских десантников наградили заочно

Медали передали их семьям.

Фото: t.me/shelest_sn

Сегодня, 21 января, мэрия Омска передала медали родителям и супругам десантников, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, он получил награды от командования 98-й гвардейской дивизии ВДВ и передал их родственникам военных.

– Омичи с честью несут службу в различных подразделения Российской армии, участвующих в специальной военной операции. Накануне получили памятные медали для мам и жен омских десантников от командования 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, – рассказал Шелест в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что омские десантники отличились в боях за Бахмут и Часов Яр, а сейчас теснят врага на Херсонском направлении.

За заслуженными наградами своих сыновей и мужей некоторые женщины преодолели путь в тысячи километров.