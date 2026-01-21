В Омске стали хуже чистить снег возле «властных» зданий

А вот предписаний в отношении многоквартирных домов стало меньше.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 21 января, депутаты Омского горсовета заслушали доклад о содержании территорий. На комитете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства выступил директор департамента контроля Марк Рогозин.

В 2025 году сотрудники департамента оформили 227 предписаний об устранении нарушений на территориях многоквартирных домов. В 2024 году их было 279. Однако увеличилось количество нарушений около административных зданий (с 144 до 189) и стройплощадок (с 22 до 34).

Всего предписаний в 2024 году было 2505, а в 2025 году – 1850. За неисполнение предписаний составили 813 протоколов. В 2025 году количество протоколов уменьшилось, то есть предписания исполнялись чаще.

Отметим, что большинство предписаний выписывают зимой, потому что хозяйствующие субъекты не убирают снег и наледь с крыш и тротуаров.