Омск попросил еще 325 миллионов на ремонт тепловых сетей

На эти деньги планируется заменить 17 км труб.

Омская мэрия готовит заявку в Министерство энергетики России, чтобы получить средства на ремонт сетей «Тепловой компании». Об этом рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков на сегодняшнем комитете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в горсовете.

Город рассчитывает получить 325 млн рублей. На эти деньги заменят 9 участков трубопровода общей протяженностью 17 км.

В конце этого года мэрия также отправляла заявку, которую уже одобрили. Ремонт планируется на 4 участках. На самый большой участок выделили 425 млн рублей. Город уже получил 45 млн рублей на проект. Весной «Тепловая компания» планирует заключить контракт с подрядчиком.

