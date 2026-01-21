Омич так сильно хотел на работу, что выбрался из окна многоэтажки по простыням

Супруга по ошибке заперла его дома.

Фото: vk.com/mchsomsk55

В дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что на уровне второго этажа многоквартирного дома на улице Маршала Жукова на козырьке магазина находится человек.

К месту происшествия прибыли сотрудники 28-й пожарно-спасательной части. При помощи лестницы омича сняли с конструкции. Как выяснилось, мужчина проживает в этом же доме на четвертом этаже. Ситуация возникла из-за того, что его супруга ушла из дома и случайно закрыла дверь на все замки, а мужчине срочно нужно было уехать на работу.

Не растерявшись, омич спустился по простыне с четвертого этажа, но застрял. Когда понял, что самому ему не справиться, позвонил в МЧС. Успел ли мужчина на работу, не сообщается.