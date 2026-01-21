В Омской области подскочило количество фальшивых купюр

В прошлом году банки нашли 43 подделки.

Фото: Freepik.com

За 2025 год банки Омской области зарегистрировали 43 поддельные денежные купюры, что на 10 больше, чем в 2024 году, сообщили в пресс-службе Отделения Омск Банка России.

Чаще всего встречались фальшивки номиналом 1000 рублей – их обнаружили 27 штук, тогда как годом ранее фиксировалось только 10. Банкноты в 5000 рублей, наоборот, подделывали реже. В прошлом году нашли 13 штук, в 2024-м – 16.

Эксперт Отделения Омск Банка России Татьяна Мишкура посоветовала всегда проверять деньги на фальшивость.

– Проверяйте купюры сразу по нескольким защитным признакам: на просвет должен быть виден четкий водяной знак и защитная нить, на ощупь – рельефные элементы, а при внимательном рассмотрении – микротекст. Если возникают сомнения в подлинности, отнесите банкноту в полицию, не пытайтесь ею расплатиться, – отметила эксперт.

Также сообщается, что в прошлом году в Омской области не обнаружили ни одной поддельной монеты.