Заболеваемость ВИЧ в Омской области оказалась выше средней по стране

При этом заболеваемость вирусом в регионе сократилась.

GigaChat

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Омской области снизилась на 28,9 % по сравнению с показателями пятилетней давности. Согласно докладу регионального минздрава, в 2020 году показатель составлял 81,1 случая на 100 тыс. населения, к концу 2024-го он упал до 65,0 случаев на 100 тысяч.

Однако, несмотря на положительную динамику, уровень заболеваемости в Омской области остается выше среднероссийского показателя в 1,8 раза. Показатель в целом по России составил 35,6 случая на 100 тыс. населения в 2024 году. Этот уровень совпадает с показателем в Сибирском федеральном округе.

На сегодняшний день количество пациентов с диагнозом ВИЧ в Омской области составляет 15 911 человек.