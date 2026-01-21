В Омске простятся с известным учителем математики

Учитель высшей категории посвятила школе более трех десятилетий.

Сегодня, 21 января, администрация средней общеобразовательной школы № 45 Омска сообщила о кончине учителя Марины Хохловой. Педагог проработала в школе более 30 лет и посвятила ей значительную часть своей жизни.

– Более 36 лет Марина Юрьевна работала в нашей школе, став не просто учителем, а частью нашей большой семьи. Ее доброта, терпение и искренняя забота о детях и коллегах делали школу теплее и добрее. Мы будем помнить ее как человека с большим сердцем – отзывчивого, ответственного, всегда улыбающегося и готового прийти на помощь, – говорится в сообщении.

На сайте школы указано, что Марина Хохлова вела уроки алгебры, геометрии, математики, а также предмет «вероятность и статистика». С 2015 года – учитель высшей квалификационной категории. Ее работу и вклад в образование отмечали грамотами департамента образования Омска и Министерства образования и науки России.

Прощание с преподавателем пройдет в четверг, 22 января. Церемония состоится в ритуальном зале, расположенном по адресу: улица 5-я Кордная, 65а, с 13:00 до 14:00.