·Общество

Для омских врачей закупят квартиры в центре города

На это выделили 378 миллионов рублей.

Для медицинских работников государственных больниц Омской области закупят служебное жилье в Центральном округе города. Казенное учреждение «Управление по содержанию и эксплуатации собственности Омской области» начало формировать соответствующий план-график закупки.

Речь идет о приобретении квартиры и блока в жилом доме блокированной застройки. Предварительная процедура закупок и поиск подрядчика начнутся в 2027 году. Торги проведут до 31 декабря 2028 года.

Общая сумма финансирования составит 378,8 млн рублей. В 2028 году предусмотрено выделение 146,5 млн рублей, в 2029 году – 232,3 млн рублей.

