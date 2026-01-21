Омск-Информ
·Общество

Привычку замачивать грязную посуду в раковине назвали опасной

По словам микробиолога, это увеличивает риск отравлений.

Микробиолог Джейсон Тетро предупредил, что привычка оставлять грязную посуду замоченной в раковине увеличивает вероятность пищевых отравлений и инфекций.

По его словам, теплая и влажная среда способствует быстрому развитию опасных микроорганизмов.

– Исследования показывают, что кухонная раковина является местом скопления различных видов нежелательных бактерий, включая фекальную кишечную палочку, патогены пищевого происхождения, – приводит слова микробиолога Daily Mail.

Специалисты советуют избегать длительного замачивания грязной посуды и рекомендуют использовать посудомоечную машину, так как более высокие температуры лучше убивают вредные микробы.

