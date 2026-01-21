По Омской области ударят аномальные морозы

Ночью местами похолодает до –40 °C.

Фото: Freepik.com

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 21 января, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –17...–22 °C, по северу похолодает до –23...–28 °C.

Ожидается переменная облачность и без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. На дорогах – снежный накат. Атмосферное давление будет слабо расти.

Ближе к ночи морозы усилятся и пройдет небольшой снег. Столбик термометра опустится до –27...–32 °C, по северу похолодает до –35...–40 °C. Скорость северо-восточного ветра составит 3–8 м/с. На дорогах сохранится снежный накат. Атмосферное давление существенно не изменится.