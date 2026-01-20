Омск-Информ
·Культура/Афиша

Омская звезда «Папиных дочек» раскрыла, как выглядела ее мама в молодости

Публикация из семейного архива стала поводом для обсуждений.

Омская актриса Дарья Мельникова поделилась архивным семейным фото, на котором показала, как выглядела ее мать в молодости. Снимки она опубликовала в своем телеграм-канале.

– Архивный Омск показал маму, я офигела от ее красоты, надо сказать. Бывает, оглядываешься и думаешь, а была ничего, оказывается, но я никогда не думала, что мама настолько красива, – говорится в посте.

Поклонники актрисы оставили множество комментариев под публикацией, подчеркнув, насколько привлекательной была женщина.

