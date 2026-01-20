Экс-главу аппарата Двораковского обвиняют в хищении бюджета на десятки миллионов

Суд наложил крупный арест на имущество Виталия Самозвона.

omskinform.ru

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 53-летнего директора казенного учреждения «Управление по содержанию и эксплуатации собственности Омской области» Виталия Самозвона. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, с января 2022 года по октябрь 2024 года Самозвон заключил 81 госконтракт с предпринимателями на покупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как считают правоохранители, чтобы освоить выделенные средства и обеспечить себе премиальные выплаты, он оформлял сделки по значительно завышенным ценам.

В результате бюджету Омской области был причинен ущерб свыше 61 млн рублей, а также сорвано предоставление жилья как минимум 25 гражданам. Сам обвиняемый вину не признал.

По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество экс-чиновника на сумму 9 млн рублей. Дело направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.

Виталий Самозвон руководит управлением с 2021 года. До этого он работал в администрации Омска и был начальником аппарата мэра Вячеслава Двораковского.