В центре Омска полностью перекроют важный подземный переход

Горожанам сделают временный пешеходник.

Фото: t.me/shelest_sn

В Омске готовятся полностью перекрывать подземный переход у Торгового центра. Об этом объявил мэр Сергей Шелест.

Сооружению на пересечении улиц Интернациональная и Герцена уже 65 лет. Поэтому его ремонтируют даже в лютые морозы.

В ноябре подрядчик разобрал лестничные сходы у выходов со стороны Главпочтамта. Рабочие сняли облицовку и уже начавший разрушаться бетон, разобрали лестницы из железобетона и приступили к дальнейшим мероприятиям. К 1 марта планируется отремонтировать два выхода со стороны центрального почтапмта.

Следующим собираются делать выход со стороны Торгового центра. Там появятся лестницы и пандусы из гранита. Общая стоимость работ составляет 47,8 млн рублей. Его полностью перекроют, омичам организуют временный пешеходник. Схема уже подготовлена.

Весь переход с пятью выходами завершат к 1 августа.