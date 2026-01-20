Хозяйке опасного пса, покусавшего омскую школьницу, придется заплатить

С женщины взыскали 300 тысяч рублей.

Суд в Омске обязал владелицу собаки заплатить 300 тыс. рублей родителям покусанной животным школьнице. В прокуратуре сообщили, что проконтролируют исполнение решения суда после его вступления в силу.

Напомним, инцидент произошел 23 сентября около дома на улице Тарской. 14-летняя школьница возвращалась с прогулки со своим шпицем, когда на нее набросился стаффордширский терьер. Пес прокусил девочке руку, прежде чем она смогла забежать в подъезд.

Владелица агрессивной собаки после инцидента продолжила прогулку. Девочку госпитализировали, ей потребовалась операция.

Следователи также возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование продолжается.