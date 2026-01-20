В Омской области молодежь все чаще выбирает «красивые» номера

Запоминающиеся комбинации цифр сохраняют популярность у абонентов, а самый заметный рост интереса к «красивым» номерам аналитики МегаФона зафиксировали среди молодежи до 25 лет.

Фото: Пресс-служба МегаФона

По данным оператора, в 2025 году представители молодежи стали приобретать номера с простыми и символичными сочетаниями цифр на 11 % чаще. Умеренный рост спроса также показали абоненты старших возрастных групп – 45–54 и 55–64 лет.

Основную долю пользователей «красивых» номеров по-прежнему составляют миллениалы в возрасте 35–44 лет – на них приходится 38 % всех владельцев таких комбинаций. Далее следуют клиенты 45–54 лет (22 %) и абоненты 25–34 лет (15 %).

Чаще всего услугу выбирают мужчины – их доля достигает 68 %, однако за последний год интерес к «красивым» номерам заметно вырос и среди женщин. Наибольшее число владельцев запоминающихся комбинаций проживает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской области, а также в Республиках Дагестан и Башкортостан.

Фото: Пресс-служба МегаФона

В Сибири лидерами по интересу к «красивым» номерам стали жители Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей. Далее следуют Иркутская область и Алтайский край. Умеренный спрос аналитики зафиксировали в Томской области, Республике Хакасия, Омской области и Республике Тыва, а наименьший интерес – в Республике Алтай.

Отдельным трендом стал рост популярности так называемых дорогих категорий номеров. Активнее всего увеличивался спрос на «золотые» комбинации с тремя одинаковыми цифрами подряд и «платиновые» – с четырьмя повторяющимися цифрами. При этом самой массовой категорией остаются «бронзовые» «красивые» номера.

Приобрести запоминающийся номер можно на сайте МегаФона и в салонах объединенной розничной сети МегаФона и Yota. Стоимость услуги начинается от 1000 рублей. Все чаще абоненты выбирают «красивые» номера уже после покупки SIM-карты – через мобильное приложение оператора, доля таких покупок достигла 25 %.