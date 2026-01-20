Омский депутат призвал нести деньги в банк и не полагаться на пенсии

По мнению Олега Смолина, вклад в банке будет выгоднее пенсии.

Фото: Freepik.com

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин заострил внимание на проблеме размера пенсионных выплат. По словам парламентария, пенсионеру выгоднее открыть вклад в банке, чем хранить деньги в пенсионном фонде или доверять управление своими сбережениями государственной управляющей компании ВЭБ.РФ.

– Согласно некоторым расчетам, человеку гораздо выгоднее банально вкладывать деньги в банки под процент, чем хранить накопительную пенсию в пенсионных фондах, в том числе в ВЭБ, – написал Смолин в своем телеграм-канале.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов ответил на вопрос депутата и пояснил, что доходность инвестиционных операций с деньгами накопительных пенсий в 2023–2024 году достигла отметки в 7,5 %. Между тем банковские вклады в тот же период приносили гораздо большую выгоду – доходность достигала порой 15 % из-за стабильно высокой процентной ставки Центробанка.

Парламентарий обратил внимание на то, что инвестиции пенсионных фондов показали худшую эффективность по сравнению с простыми банковскими вкладами. По словам Смолина, такая политика привела к потере гражданами доходов, а не к их росту.

Парламентарий сослался на расчеты доктора экономических наук Оксаны Дмитриевой, показывающие динамику изменения пенсионных начислений с 2002 по 2013 год. Согласно расчетам, страховая пенсия увеличилась за этот период в 11,6 раза, тогда как капитал накопительной части вырос лишь в 4 раза. Начиная с 2014 года накопления перестали поступать в систему накопительного пенсионного фонда из-за введения моратория правительством. С тех пор вся сумма пенсионных взносов уходит на формирование страховой пенсии.

Так, нынешние пенсионеры, выплаты которым держатся на среднем уровне, ежемесячно недополучают около 1700 рублей, или примерно 20 тыс. рублей в год.

Парламентарий подчеркивает, что такая потеря весьма ощутима, особенно в свете недавнего увеличения пенсионного возраста, под которым пожилым людям обещали значительное улучшение материального положения.

Добавим, чтобы получать 20 тыс. рублей в месяц при ставке в 15 % годовых, на банковском вкладе пенсионера должно храниться 1,65 млн рублей.