В Госдуме заявили о необходимости федерального финансирования скорой помощи

Так считает председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

omskinform.ru

Скорая помощь должна напрямую финансироваться из федерального бюджета. Такое заявление сделал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

– Призываю правительство РФ рассмотреть возможность перевода службы скорой помощи на федеральное финансирование, чтобы средства выделялись по потребностям регионов, а не по их возможностям, – цитирует политика ТАСС.

В доказательство своих слов лидер партии привел данные Росстата на декабрь 2024 года, согласно которым 19 % вакансий врачей скорой медицинской помощи и парамедиков оставались незаполненными. Нагрузка на врачей превышала норму на 58 %, на фельдшеров – на 31 %. Причина кроется в тяжелом графике и низкой зарплате специалистов, которые еще и лишены социальных выплат.

По мнению Сергея Миронова, зарплаты медицинских работников должны быть на уровне 100–200 % от среднего дохода по региону, а оклад должен составлять не менее 70 % от общей суммы. Система оплаты труда должна быть единой для всех регионов, а также необходимо расширить набор социальных льгот, включая дополнительный отпуск и досрочный выход на пенсию.