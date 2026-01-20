Объявлены минимальные баллы для ЕГЭ-2026

Документ опубликован Рособрнадзором.

Фото: ru.freepik.com

Установлен минимальный порог для ЕГЭ, чтобы выпускники могли получить школьные аттестаты. Список опубликован Рособрнадзором и оформлен в виде красочного плаката.

Для получения документа об окончании школы выпускникам необходимо сдать два обязательных предмета – русский язык и математику (базового или профильного уровня). Минимальная оценка по русскому языку для получения аттестата составит в 2026 году 24 балла, для поступления в вуз порог выше – 36 баллов. Минимальный балл по профильной математике установлен на уровне 27 баллов.

Кроме того, определены минимальные баллы по предметам по выбору. Так, по обществознанию необходимо набрать не менее 42 баллов, по информатике – 40, по географии – 37. Минимальный порог по физике, химии и биологии составляет 36 баллов, по истории и литературе – 32 балла. Для иностранных языков самый низкий порог – 22 балла.

При этом конкретные критерии поступления по-прежнему будут устанавливать сами вузы.

В Рособрнадзоре напомнили, что приведенные значения являются минимальными и не гарантируют поступление, вузы сами устанавливают конкретные проходные баллы. И, как правило, они куда выше утвержденного минимума.

В этом году период сдачи ЕГЭ начнется 1 июня с работ по истории, литературе и химии. 22–25 июня назначены резервными датами, а в начале июля можно будет пересдать один из предметов.