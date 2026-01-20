Школьным учителям не разрешат принимать дорогие подарки

Министры дали отрицательный отзыв на проект закона.

Правительство России отклонило предложение увеличить с 3 до 10 тыс. рублей предельную стоимость подарков для учителей и врачей. Как сообщают «Известия», кабмин дал отрицательный отзыв на законопроект.

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов отметил, что повышение стоимости подарков привело бы к нарушению единства применяемых мер по предупреждению коррупции.

Тем временем автор поправок депутат Ярослав Нилов в своем Telegram-канале заявлял, что действующее ограничение на стоимость подарков не соблюдается. Подарки давно дороже, потому что цены выросли.

Отметим, что превышение цены может расцениваться как взятка. Такие подарки учителя, врачи и госслужащие не могут принимать.