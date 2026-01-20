Ребенок под вопросом: как врачи помогают омичкам сохранить беременность

Для женщин, которые сомневаются, рожать или нет, в Омске работает Центр медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в кризисной ситуации.

Фото: Оксана Кудрявцева

Юная студентка полюбила парня, забеременела, а он ее бросил. Молодая женщина, строящая карьеру, узнала, что у нее будет ребенок, не вписывающийся в стройную концепцию будущего. Многодетная мать, уставшая от бесконечных забот…

Женских животрепещущих историй на эту тему множество. И почти в каждой из них есть трудные размышления о ненужности возникшей беременности.

В режиме «одного окна»

Для таких женщин – со спутанными мыслями – в Омске создан Центр медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в кризисной ситуации. Ранее он носил методический характер и располагался в здании женской консультации № 2. С середины 2025 года он стал централизованным и обрел новый дом в стенах Регионального клинического перинатального центра.

Здесь специалисты делают все возможное, чтобы пробудить в омичках материнский инстинкт и не дать им сделать аборт. Важно: речь не идет о тех женщинах, для кого беременность недопустима по медицинским показаниям.

Фото: Оксана Кудрявцева

– В июле 2025 года было подписано соглашение между нашим учреждением, гинекологической больницей и Центром социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей). Наш центр стал полномасштабно оказывать помощь беременным женщинам, оказавшимся в состоянии репродуктивного выбора. Мы переформатировали работу кризисного центра согласно методическим рекомендациям федеральных ведомств. Теперь он удобно располагается в центре города, и в нем работают мотивированные и высококлассные специалисты, – рассказывает главврач Регионального клинического перинатального центра Мария Буян.

Центр поддержки беременных настоятельно рекомендуют посетить врачи женских консультаций, к которым женщина приходит, чтобы избавиться от будущего ребенка. В его штате есть не только гинеколог, но и клинический психолог, юрист и специалист по социальной работе. Всего за один день пациентка может получить консультации всех представителей профессиональной команды.

Фото: Оксана Кудрявцева

Выбор без выбора?

В таких беседах выходят на поверхность истинные причины решения женщины сделать аборт. Финансовые проблемы, жилищная неустроенность, неуверенность в любимом человеке. И тогда специалисты предлагают варианты решения конкретных ситуаций.

Фото: Оксана Кудрявцева

– Мы хотим донести до каждой пациентки, что в ее чреве не просто набор клеток, а живое существо. У него уже бьется сердце, закладывается цвет глаз, характер. Мы проводим УЗИ, где женщина слышит сердцебиение ребенка. Максимально мягко поясняем, что сейчас она решает судьбу своего малыша. И сделать это нужно так, чтобы никогда об этом не пожалеть. Ошибку потом уже не исправить, – говорит заведующая центром Евгения Плахотникова.

Зачастую убедить пациентку сохранить ребенка получается. За последние шесть месяцев консультации специалистов центра поддержки получили более 400 беременных женщин. После проведения всех этапов консультирований порядка трети обратившихся сделали свой выбор в пользу ребенка и встали на учет по беременности.

Фото: Оксана Кудрявцева

Кстати, многие из омичек потом приходят к врачам вместе со своими малышами, присылают их фотоснимки и говорят спасибо за то, что помогли сделать правильный выбор. У специалистов центра поддержки уже есть задумка выделить целую стену, где будут размещаться «мимишные» фото спасенных ребятишек.

Премия за каждого ребенка

Бороться за каждого будущего малыша призывают все, в том числе в Совете Федерации РФ. Разговоры о новых мерах циркулируют уже давно. Например, предоставлять отдельную жилплощадь в студенческих общежитиях для студенток с детьми бесплатно.

Фото: Оксана Кудрявцева

Женщинам старше 35 лет будут рассказывать о пренатальной диагностике, а несовершеннолетним беременным сообщать о том, что карьеру можно построить всегда, а рожать ребенка нужно в молодом возрасте. К слову, некоторые из этих планов уже начали осуществляться, правда, не во всех регионах. Но начало положено.