·Происшествия

Омичка получила травмы во время занятий с фитнес-тренером

Следственный комитет начал проверку.

Следственный комитет Омской области начал проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из городских фитнес-клубов.

По имеющимся данным, 24-летняя девушка получила травмы во время занятий спортом под руководством инструктора. Ей потребовалась медицинская помощь.

В ходе проверки об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей следователи выяснят все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

