Омичей будут наказывать за немытые машины

Штрафы коснутся водителей, разносящих грязь со стройплощадок по городу.

Фото: Freepik.com

Депутаты Омского горсовета обсудят предложение о введении штрафов за езду на загрязненных автомобилях. Вопрос будет рассматриваться на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры в четверг, 22 января.

Штрафы коснуться водителей, которые покидают строительные площадки, площадки производства работ и другие прилегающие к проезжей части территории с немытыми колесами и кузовами. Если инициатива будет одобрена, нарушителям грозят санкции. Размер их пока не известен.

Отметим, что сейчас подобные нарушения караются по ст. 12.33 КоАП РФ штрафами от 5 до 10 тыс. рублей для обычных граждан, 25 тыс. рублей для должностных лиц и 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Предполагается, что новые правила помогут сделать город чище и комфортнее для омичей.