«Хотят замять»: расследование дела погибшего в США омича зашло в тупик

Отец Вадима Круглова хочет подать в суд на организаторов фестиваля Burning Man.

Фото: t.me/ENews112

Житель Омска Игорь Круглов, отец погибшего на знаменитом американском фестивале Burning Man Вадима Круглова, намерен судиться с организаторами мероприятия. Трагедия произошла в прошлом году.

Несмотря на то что расследование в США официально продолжается, Круглов-старший настроен скептически. Отец опасается, что дело пытаются «замять», и не верит в поимку виновных.

– Расследование, скорее всего, ни к чему не приведет, потому что в свидетельстве о смерти они написали, что ее причина не установлена. Я так понимаю, хотят замять просто все это дело, вот и все. Больше я пока сейчас ничего не могу сказать, – приводит слова Игоря Круглова «НГС55».

Мужчина добавил, что его адвокат направит иск организаторам Burning Man за необеспечение безопасности мероприятия.

– Все равно адвокат у меня там будет подавать иск к организаторам фестиваля за необеспечение безопасности. По крайней мере такое намерение есть. Следствие не закрыто, расследование не закончено, – уточнил Круглов.

Напомним, что омича Вадима Круглова нашли в луже крови 30 августа на ежегодном фестивале Burning Man. На форуме, посвященном фестивалю, активно обсуждали убийство, а посетители вспоминали людей, которые выглядели странно.

Ранее сообщалось, что правозащитники обратились к министру иностранных дел России Сергею Лаврову для помощи в расследовании убийства. Отец Вадима обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ускорить расследование гибели сына на фестивале Burning Man в США.