·Образование

Нет денег строить: проект садика в Омске решили отдать частнику

Детский сад на 310 мест должен появиться в Центральном округе.

Омская мэрия собирается передать на приватизацию проект строящегося детского сада на улице Успешной в Центральном округе. Вопрос о передаче имущества в частные руки рассмотрели на сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по муниципальной собственности.

Как сообщила замдиректора департамента имущественных отношений мэрии Юлия Мамаева, в программу приватизации предлагается включить проектно-сметную документацию будущего детского сада. Причиной передачи документации называется отсутствие бюджетных ассигнований.

– Проектная документация подготовлена за счет средств администрации Омска, однако в связи с отсутствием бюджетных ассигнований на строительство предлагается включить ее в программу, – рассказала Мамаева.

Напомним, что детский сад на 310 мест на улице Успешной построят частные структуры. Многоэтажки в этом районе возводят ООО «Специализированный застройщик «Дом на Успешной» и ООО «Специализированный застройщик «Успешная-2».

