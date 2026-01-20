В Омской области в своих домах заживо сгорели два человека

Огонь в деревнях вспыхнул под утро.

Фото: max.ru/mchs_official

Вчера, 19 января, в Омской области погибли в пожарах два человека. В обоих случаях горели частные дома.

Первый пожар произошел около 6 утра в селе Камышино-Курское Муромцевского района. Возгорание ликвидировали 4 сотрудника МЧС на одной пожарной машине. К тушению также привлекли специалистов Пожарно-спасательной службы Омской области и добровольной пожарной охраны.

Ликвидировать открытое горение им удалось к 06:57. Площадь пожара составила 59 кв. м.

Фото: max.ru/mchs_official

Около 07:35 пожар вспыхнул в деревне Приветной Омского района. Его ликвидировали 26 сотрудников МЧС на 6 пожарных машинах.

Ликвидировать открытое горение удалось к 08:33. Площадь пожара составила 192 кв. м.

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причины пожаров.