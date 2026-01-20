Для «убитой» части старинной гостиницы «Россия» ищут богатого инвестора

Отель вошел в план приватизации. Помещения очень дорогие.

Омская мэрия собирается отдать на приватизацию нежилое помещение подвала гостиницы «Россия», находящейся на пересечении улиц Ленина и Партизанской. Вопрос о передаче имущества в руки частников рассмотрели сегодня, 20 января, на заседании комитета Омского городского совета по муниципальной собственности.

Как рассказала заместитель директора департамента имущественных отношений администрации Омска Юлия Мамаева, помещение не только «убитое», но и дорогое. При этом желающих арендовать его не так уж и много.

– Не может быть использовано для муниципальных нужд в связи с неудовлетворительным техническим состоянием, значительными расходами, а также отсутствием спроса на рынке недвижимости, – рассказала представитель мэрии.

Отметим, что помещение в здании объекта культурного наследия «Гостиница «Россия», 1905 года постройки, безуспешно пытаются отдать в руки частных лиц уже третий год подряд. В 2025 году помещение площадью 871,9 кв. метров, в котором ранее располагалось кафе «Подвальчик», предлагали за 279,1 тыс. рублей в месяц. Однако, несмотря на выгодное расположение объекта, желающих арендовать вековой подвал так и не нашлось.