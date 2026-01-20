Замдиректора лесхоза в Омской области организовал контрабанду леса

Он вырубил деревьев на 2 млн рублей.

Тевризский районный суд Омской области рассмотрел дело о незаконной рубке и контрабанде леса. В преступлениях признали виновными 52-летнего заместителя директора лесхоза и его 37-летнего брата.

Как сообщили в прокуратуре, замдиректора лесхоза подготовил фиктивные документы для вырубки. Потом братья привлекли к работам местных жителей, которые не знали, что вырубка незаконная. С июня по ноябрь 2021 года они вырубили сосен, кедров, осин, елей и пихт на 2 млн рублей.

В декабре 2022 года замдиректора лесхоза устроил вывоз срубленных деревьев в Казахстан. В контрабанде также участвовал гражданин Казахстана, дело которого выделили в отдельное производство.

В итоге суд приговорил замдиректора к 3,5 года лишения свободы условно. Его также оштрафовали на 200 тыс. рублей. Его брату дали 2,5 года условно.

Также суд запретил виновным в течение 2 лет заниматься лесозаготовительной деятельностью и обязал в полном объеме возместить государству причиненный ущерб. У одного из братьев арестовали машину стоимостью 3,5 млн рублей.