«Газпром нефть» вошла в число лучших работодателей для старта карьеры в Омске и России

Студенты и молодые специалисты включили «Газпром нефть» в число лидеров рейтинга Best Company Award.

Фото: Дмитрий Верхоробин

Компания получила высокую оценку за условия для профессионального роста, участие в крупных проектах и работу с молодыми кадрами, в том числе в Омской области.

Рейтинг составлен на основе опроса более 9 тысяч студентов и выпускников 47 ведущих вузов страны. В исследовании участвовали свыше 180 российских компаний, активно привлекающих молодых специалистов. В числе направлений, которые получили высокую оценку, – масштабные программы обучения и адаптации персонала, реализуемые и оператором бизнеса масел компании «Газпромнефть – смазочные материалы».

Респонденты отмечали уровень заработной платы, интересные и амбициозные проекты, а также надежность работодателя. Сегодня в «Газпром нефти» работают более 80 тысяч человек, при этом каждый третий сотрудник моложе 35 лет. Для начинающих специалистов действует система наставничества и комплекс программ адаптации.

Отдельное внимание компания уделяет работе с образовательными учреждениями, развивает систему стажировок для студентов колледжей и вузов. В прошлом году к программе долгосрочных стажировок на омском заводе компании подключились пять вузов и колледжей региона. Кроме того, на базе высокотехнологичного производства в Омске действует программа профориентации для старшеклассников.

– Студенты технических вузов регулярно проходят стажировку на производственных площадках «Газпромнефть – смазочные материалы», а также участвуют в конкурсах профессионального мастерства и научно-технической конференции наряду с действующими сотрудниками, – отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ». – Под руководством наставников они изучают процесс производства масел, знакомятся с работой современного оборудования, готовят научные публикации. Вместе с ведущими учебными заведениями мы формируем новое поколение специалистов, которые высоко ценятся в отрасли уже на старте карьеры.

Работа с молодыми талантами остается одним из ключевых направлений кадровой политики компании. Ежегодно для молодых талантов проводятся научно-технические конференции, конкурсы «Лучший по профессии», «Ярмарка успешных практик» и другие образовательные и профессиональные мероприятия.

Рейтинг Best Company Award формируется агентством Changellenge. «Газпром нефть» традиционно занимает в нем высокие позиции среди нефтегазовых и промышленных компаний, подтверждая статус одного из наиболее привлекательных работодателей для молодежи.