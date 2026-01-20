Омская старушка взыскала почти полмиллиона с управляющей компании за падение на лестнице

К падению привело плохое освещение.

Фото создано при помощи ИИ

Пенсионерка из Любинского района Омской области подала в суд на управляющую компанию. Как сообщили в прокуратуре, 82-летняя женщина потребовала компенсацию морального вреда за травму.

Во время уборки в подъезде многоквартирного дома женщина оступилась на лестнице и упала. Она получила тяжелые травмы.

Обслуживающая организация настаивала, что виноваты в падении женщины Фонд капремонта и подрядчик, которые установили некорректно работающие датчики освещения. Однако суд напомнил, что за освещением должна следить обслуживающая организация.

В итоге суд взыскал с управляющей компании 450 тысяч рублей.