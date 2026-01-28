Омский стоматолог-ортопед разрушил мифы об имплантации зубов

Устраним основные заблуждения об имплантации зубов вместе с кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории, стоматологом-ортопедом Александром Артюховым.

Имплантация является одним из наиболее эффективных способов восстановления утраченных зубов. Однако вокруг этой процедуры существует немало заблуждений и страхов, которые часто мешают людям начать лечение в клинике. Мы обратились к врачу стоматологического отделения «Евромеда» на Кемеровской Александру Артюхову с просьбой рассмотреть самые распространенные мифы об имплантации и помочь разобраться, насколько они соответствуют действительности.

Миф № 1: «Имплантация болезненна и требует длительного периода реабилитации».

Правда . Современные технологии анестезии позволяют проводить процедуру практически безболезненно, в том числе в состоянии, близком ко сну – седации. Некоторые пациенты отмечают дискомфорт после операции, который снимается обезболивающими препаратами. Период первичного восстановления обычно занимает всего несколько дней, после чего пациент возвращается к обычной жизни.

Миф № 2: «Возраст имеет значение».

Правда . Возраст сам по себе не является препятствием для имплантации. Главное условие – удовлетворительное состояние здоровья пациента и отсутствие противопоказаний. Современные технологии позволяют успешно устанавливать имплантаты пожилым пациентам. Рациональным решением для подготовки к имплантации и в послеоперационный период будет воспользоваться услугами дневного или круглосуточного стационаров «Евромеда», где специалисты проведут контроль состояния здоровья и оптимальные процедуры.

Миф № 3: «Высокая стоимость лечения».

Правда . Стоимость имплантации значительная, но зачастую пациенты при подсчете полной сметы работ обнаруживают, что установка мостовидного или съемного протеза также требует больших затрат. Например, подготовка, «обточка» и взятие под коронки большого числа зубов в качестве опорных. В таких случаях бюджет имплантации зачастую сравним с классическим протезированием.

Миф № 4: «Возможность аллергической реакции».

Правда . Материалы, используемые для изготовления имплантатов, обладают биоинертностью и крайне редко вызывают аллергические реакции. Перед процедурой врач по показаниям оценивает необходимость исследований, чтобы исключить любые риски.

Миф № 5: «Необходимость удаления здоровых соседних зубов».

Правда . При правильной подготовке и выборе вида имплантации здоровые зубы остаются неповрежденными. Имплантат устанавливается непосредственно в костную ткань челюсти, минуя зубы.

Миф № 6: «Носители зубных имплантатов имеют сложности при контроле в аэропорту или при прохождении МРТ».

Правда . Масса и свойства материалов позволяют без проблем проходить пассажирский контроль. Также не выявлено отклонений от стандарта при прохождении МРТ, тем не менее принято информировать соответствующих специалистов перед исследованием.

Миф № 7: «Очень высок риск того, что имплантат не приживется».

Правда. Современные технологии полностью не исключают риск нарушения интеграции имплантатов. Средняя приживаемость составляет 96–98 %. В большинстве случаев возможна повторная операция.

Миф № 8: «Имплантат приживется в челюсти навсегда, протезы не нуждаются в уходе или замене».

Правда. Сам имплантат и фиксированный на нем протез нуждаются в стандартной гигиене и соблюдении всех рекомендаций врача. Средний срок функционирования современных дентальных имплантов при условии рациональной гигиены и хорошего состояния здоровья пациента достигает 15 лет.

Миф № 9: «Я буду постоянно чувствовать имплантат как инородное тяжелое металлическое тело».

Правда. Рационально интегрированный имплантат абсолютно не ощутим и практически безболезнен.

Большинство распространенных опасений относительно имплантации являются необоснованными. Современная стоматология позволяет эффективно восстановить потерянные зубы, вернув пациенту уверенность в своей улыбке и комфорт в повседневной жизни.

